Na última segunda-feira, 23, foi iniciado em todo o território nacional mais uma campanha nacional de vacinação contra a Influenza, vírus causador da gripe. Diante disso, cada Município adotou sua estratégia baseada nas recomendações do Ministério da Saúde.

Neste cenário e diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu imunizar os idosos com mais de 60 anos em domicílio.

A medida foi adotada por outros municípios sergipanos e tem o objetivo de conter e proteger a população de maior idade da propagação do novo coronavírus (COVID-19). “As Equipes de Saúde da Família estão realizando as visitas em domicilio, tanto na sede de Riachão do Dantas, quanto nos povoados”, destacou o Município.

Já em Lagarto, a Secretaria Municipal de Saúde distribuiu equipes nas unidades básicas de saúde, bem como designou outras para fazer a vacinação dos idosos em domicílio. Nesta primeira etapa, que segue até o dia 16 de abril, o público alvo são os idosos com mais de 60 anos.