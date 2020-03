A Universidade Federal de Sergipe (UFS) anunciou que o Departamento de Farmácia está produzindo, por dia, 15kg de álcool gel e 20L de álcool 70% glicerinado, para distribuir e evitar a escassez do material nos Hospitais Universitários, localizados em Aracaju e Lagarto, e em asilos do estado, durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Segundo a instituição, os materiais estão sendo produzidos por professores, alunos dos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, e técnicos em farmácia da instituição em três laboratórios: Laboratório de Ensaios Farmacêuticos e de Toxicidade (LeFT), Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico e Nanotecnologia (LADEFNT), e Laboratório de Farmacognosia.

“A ideia é criar um cronograma para atender às demandas dos hospitais e asilos, enquanto durar o período de restrições à pandemia”, destacou a UFS, a qual informou que os alunos dos cursos de graduação seriam engajados na ação se as aulas não estivessem suspensas em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Cabe destacar que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam o uso do álcool gel 70% glicerinado nos casos em que o cidadão não tenha acesso a água e sabão. Além disso, também é importante frisar que, apesar da falta do produto nos supermercados, não é recomendável produzir o álcool caseiro, pois este pode causar queimaduras e irritações na pele.