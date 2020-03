Na última segunda-feira, 23, uma mulher residente do município de São Domingos, localizado há quase 20km de Lagarto, foi internada no Hospital Regional de Itabaiana com suspeita de estar com o novo coronavírus (COVID-19). A Secretaria de Estado da Saúde não confirma.

De acordo com o superintendente do hospital, Waltenis Junior, em entrevista ao Itnet, a paciente está em observação no hospital, clinicamente bem, mas com um pouco de falta de ar. Além disso, ele informou que o exame já foi feito e que o resultado deve sair até amanhã.

Cabe destacar que até a última segunda-feira, 23, Sergipe contabilizava 10 casos confirmados do COVID-19, sendo dois em Propriá, um em Nossa Senhora da Glória e sete na capital Aracaju. Lagarto, por sua vez, não possui casos suspeitos e nem confirmados.