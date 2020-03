Depois de três prisões registradas no último final de semana, na última segunda-feira, 23, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) conduziram mais dois comerciantes que insistiram em abrir seus respectivos estabelecimentos durante o período de quarentena decretada pelo Estado de Sergipe.

O primeiro conduzido foi flagrado em uma oficina de esquadrilhas de alumínio, que estava em pleno funcionamento. “Inclusive entregando uma peça no exato momento da fiscalização”, observou o 7ºBPM que o encaminhou até o QG do mencionado batalhão para a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência.

O segundo conduzido foi o proprietário de uma moto peças, que foi flagrado descumprindo o decreto governamental chegando a aglomerar pessoas nas dependências do seu estabelecimento. “A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais”, comunicou o 7ºBPM.

