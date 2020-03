O governador do Estado, Belivaldo Chagas, tranquilizou a população e garantiu que o Estado está seguindo todos os protocolos estabelecidos para combater o avanço da Covid-19. O governador determinou à Secretaria de Estado da Saúde a abertura de 307 leitos extras de enfermaria e 72 leitos de UTIs, que ficarão à disposição dos sergipanos caso as contaminações pelo vírus aumentem.

A expectativa é de ampliação de leitos de UTIs na capital e no interior. Na cidade Lagarto dois hospitais darão suporte durante o período de atenção da pandemia da Covid-19, o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), com 17 leitos de enfermaria e 10 de UTI e o Hospital Universitário de Lagarto com 15 leitos de enfermaria.

“O nosso planejamento é que tenhamos, nos próximos 15 dias, a garantia de novos leitos de enfermaria para que estejam à disposição da população só para tratar as pessoas com o coronavírus, quando necessário for a presença dessas pessoas nas unidades hospitalares”, disse Belivaldo Chagas.

Com informações do Governo do Estado