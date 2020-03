Apesar da paralisação devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que suspendeu o calendário esportivo no estado, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Josué Juventude afirmou que tem a intenção de seguir normalmente com o calendário após a crise epidêmica.

O presidente admitiu que as datas das competições precisarão ser alteradas, mas que pretende voltar com as disputas de todas as categorias – sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-20 e adulto – que somam, ao todo, 14 competições, nem que para isso seja preciso esticar o calendário para o natal e reveillon.

Ainda de acordo com o presidente da FSF, ficou decidido em uma vídeo-conferência, realizada no último sábado a realização da Copa Nordeste sub-15 e sub-17 e sub-20, que já era um pleito das federações do Nordeste e que deve acontecer a partir de agosto.

Com informações do globoesporte.com