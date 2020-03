A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou, nesta terça-feira, 24, mais cinco casos do novo coronavírus (covid-19). Com isso, sobe para 15 o número de casos confirmados em Sergipe.

Os cinco novos casos são de Aracaju e envolvem três mulheres, com idades de 20, 53 e 61, e dois homens, com 20 e 78 anos. Dentre essas pessoas, duas deram entrada no hospital com quadro de respiração aguda grave e as outras três estão cumprindo protocolo de isolamento domiciliar e social.

Com isso, são registrados em Sergipe 66 casos descartados, 15 confirmados e nove suspeitos. Desse total, 12 casos confirmados são de Aracaju, dois de Propriá e um de Nossa Senhora da Glória.