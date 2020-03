Na última segunda-feira, 23, a Prefeitura Municipal de Lagarto prosseguiu com as ações no centro da cidade, que havia iniciado na última semana, levando informações para a população sobre a importância dos hábitos de higiene e sobre como é importante permanecer dentro de casa neste momento como medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

As ações foram realizadas pelas equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (Nasf) e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) que percorreram o terminal rodoviário, pontos de ônibus, de mototaxistas, feira livre e mercado municipal.

Além disso, as equipes também levaram orientações às pessoas que se dirigiam para as agências bancárias, já que na última segunda-feira, 23, como noticiado pelo Portal Lagartense, houve um grande número de denúncias relacionadas às aglomerações geradas pelas filas de espera. Por isso, as equipes orientaram todos os presentes para que mantivessem uma distância seguras uns dos outros.

a Prefeitura informa ainda que, durante toda a semana, as equipes estarão desenvolvendo ações no sentido de alertar e conscientizar a população lagartense a reduzir o fluxo e evitar aglomerações.