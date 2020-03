O Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), localizado em São Cristóvão, teve uma de suas alas isolada na última segunda-feira, 23, depois que alguns internos apresentaram sintomas do novo coronavírus.

Segundo a Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc), eles estariam se queixando de tosse e um quadro leve de febre. Além disso, um deles seria filho de uma mulher de Propriá que testou positivo para o Covid-19.

A Sejuc explica que ela esteve com o filho quando as visitas ainda eram permitidas e que, naquele momento, a mulher ainda não apresentava sintomas. Por isso, a Sejuc informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre o caso e isolou a Ala A do Pavilhão 2, que ficará sob observação até que os testes sejam feitos, seguindo as orientações da vigilância epidemiológica.

Com informações do Portal Infonet