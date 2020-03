Diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil agora funcionam em horário reduzido. Segundo o estabelecido, desde a última terça-feira, 24, elas passaram a operar das 10h às 14h.

Além disso, o atendimento ao público também foi restrito aos casos em que não são possíveis de serem tratados pelo atendimento telefônico ou pelos aplicativos dos bancos para celular e demais serviços digitais, como desbloqueio de senha e de cartão, e saques de benefícios sociais sem cartão.

Aliada a esta situação, a Caixa manteve a abertura antecipada em uma hora para atender exclusivamente os clientes que se encaixam no grupo de risco de contágio da COVID-19. Enquanto o BB, anunciou um horário diferenciado, de 09h às 10h, para atender exclusivamente aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), que passam a sacar o benefício nesta quarta-feira, 25.

Canais de comunicação dos bancos

Caixa: Com a pandemia, a Caixa Econômica orienta orienta seus clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais e de telesserviço. Por isso, o banco ampliou o rol de serviços disponíveis em aplicativos para acesso a informações e transações de cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação.

Também foi disponibilizado aos clientes o WhatsApp Caixa, através do número 0800-726-8068. Por meio dele e utilizando o seu CPF, o cliente poderá contatar a Caixa para atendimento dos serviços do pacote de medidas disponibilizadas pelo banco, como o pedido de renegociação de dívidas, renovação de contratos de penhor e solicitação de pausa de até 60 dias nas parcelas de empréstimos comerciais e habitacionais.

Banco do Brasil: O atendimento remoto no BB pode ser acessado por meio de suas diversas soluções digitais, como o Aplicativo BB (smartphone) e o portal do BB na internet (bb.com.br), além do WhatsApp (61) 4004-0001, da Central de Atendimento BB (0800-729-0001) e pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin). O BB ainda disponibiliza atendimento pelos terminais de autoatendimento, Banco 24 Horas e correspondentes bancários.