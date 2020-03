Em mais um pronunciamento, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), anunciou mais medidas para conter o avanço e os impactos da propagação do novo coronavírus (COVID-19) no município. Na oportunidade, a prefeita fez um apelo à população: “Fiquem em suas casas, por favor!”.

Em relação as medidas de contenção, Hilda Ribeiro disse que serão distribuídos 2.000 kits de higiene pela Prefeitura de Lagarto à população de maior vulnerabilidade social e econômica, “para que elas possam se proteger ainda mais dessa doença”.

Outra medida anunciada pela prefeita de Lagarto foi a inclusão dos vendedores ambulantes do programa municipal de transferência de renda denominado Renda Cidadã, que já beneficia centenas de famílias lagartenses com o repasse mensal de R$ 110,00.

“Ainda nessa semana, outra medida que a gente vai tomar é de incluir aqueles vendedores ambulantes, que a gente sabe que estão sendo muito afetados por essa crise. Então iremos incluí-los, no Programa Renda Cidadã e eles receberão uma ajuda financeira durante esses meses de crise causado pelo coronavírus”, anunciou a prefeita.

Como funcionará tais ações?

De acordo com o secretário Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (SEDEST), Valdiosmar Vieira, as famílias a serem beneficiadas com os kits de higiene já foram selecionadas pela pasta. “A Assistência Social fará a entrega direto na casa dessas pessoas, que não precisarão fazer cadastro”, observou o secretário que não informou as comunidades a serem beneficiadas justamente para evitar aglomerações.

Em relação a inclusão de vendedores ambulantes no programa Renda Cidadã, o secretário lembrou que o Município de Lagarto aqueles já cadastrados estão sendo acionados, gradativamente, para fazer uma complementação documental. “Os demais, que eventualmente não tenham o cadastro, virão à secretaria e serão cadastrados. Nós só estamos estabelecendo um padrão para evitar filas e aglomerações”, completou Vieira.