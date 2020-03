O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) prorrogou para o dia 30 de abril a suspensão do atendimento ao público no Fórum Eleitoral de Lagarto, na Secretaria do TRE, nas Zonas Eleitorais, na Central de Atendimento da Capital e no CEAC do Shopping RioMar.

Inicialmente, a suspensão encerraria no próximo dia 31 de março. Entretanto, “diante da necessidade de adequado enfrentamento à emergência de saúde pública de relevância internacional”, o presidente do TRE-SE, Des. José dos Anjos, e a vice-presidente e corregedora do TRE-SE, Desa. Iolanda Santos Guimarães, decidiram prorrogar a suspensão.