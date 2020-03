Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid- 19), o Centro de Oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), tomou algumas medidas para evitar aglomerações de pessoas e para uma maior proteção do paciente assistido na unidade oncológica.

Por isso, o Governo de Sergipe informou que um novo fluxo de entrada de pacientes foi criado no Ambulatório da Oncologia e que vão obedecer uma classificação por horários, que vão das 06h30 às 17h. Além disso, somente será permitido a entrada de um acompanhante por paciente, desde que este não esteja com sintomas gripais.

Confira os horários:

06h30: pediatria (pacientes crianças que vão fazer fisioterapia ou consulta); quimioterapia adulto (pacientes agendados para o período da manhã);cirurgias (pacientes que tem programação de cirurgias para o dia); prioritários (pacientes acamados, cadeirantes e maiores de 80 anos);

7h: pacientes que têm consulta com a hematologia adulto (exceto na sexta que entrarão também os pacientes de Drº Dênio (CP) e de Drº Diogo;

7h30: pacientes com consulta para oncologia clínica adulto;

8h: pacientes para consulta com os demais especialistas;

8h30 às 11h30: entrada para a liberação de medicamentos orais e injetáveis (10 pessoas a cada 10 minutos), preferencialmente pacientes não residentes em Aracaju;

12h: pacientes de quimioterapia adulto no período da tarde, além de prioritários que são aqueles acamados, cadeirantes e maiores de 80 anos;

12h30: pacientes para consulta com oncologista clínico.

13h: entrada dos pacientes para as demais especialidades;

14h às 17h: liberação de medicamentos orais e injetáveis (10 pessoas a cada 10 minutos). As consultas de retorno serão agendadas pelos telefones: 3216-2611/3216-2661;

11 às 13h e 15h às 17h: marcação de consultas de primeira vez no serviço e na especialidade.