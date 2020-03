Com o objetivo de tornar a quarentena social menos tediosa, o jornalista lagartense Iuri Rodrigues disponibilizou em PDF sua obra denominada “Um lugar para respirar“. Lançado no começo de 2017, a obra é o único livro reportagem no Brasil a retratar a convivência com pessoas carentes de respiração.

E esse ineditismo da obra é fruto da convivência de Iuri, por alguns meses, na Santa Casa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde ele pode conhecer histórias e pessoas que aguardavam o transplante de pulmão. Por isso, o autor afirma que, apesar do tema, “[o livro] me faz retomar o fôlego sempre”.

“Nos encontros e nos acompanhamentos que fiz com os personagens, interrompia com frequência as entrevistas, porque a sensação que eu tinha era de que as pessoas estavam morrendo afogadas em minha frente. E de fato muitos morreram. De lá pra cá, passei a cuidar mais da minha respiração, passei a ouvi-la”, observa.

Para Iuri, Um lugar para respirar o fez entender a importância da saúde pulmonar. “A gente não percebe que está respirando, só nos damos conta que respiramos, quando estamos perdendo. E não é fácil viver procurando ar. Não é mesmo. Não tenho problema de pulmão. Nunca tive. Mas esse livro reportagem que escrevi na Santa Casa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, me faz retomar o fôlego sempre. Até hoje não me recuperei dessa experiência! Não há nada pior na vida do que você procurar um lugar para respirar e não encontrar”, argumenta.

Cabe destacar que um dos sintomas mais graves do novo coronavírus, que tomou dimensões mundiais devido a sua alta transmissibilidade, é a falta de ar. Portanto, neste cenário de pandemia, Iuri entende que a leitura de Um lugar para respirar torna-se uma grande opção para quem não quer manter a mente desocupada. “Em tempos de quarentena, acho salutar essa leitura, pois este é o primeiro e único livro no Brasil que fala de pessoas que vivem a espera de um transplante pulmonar”, colocou.