Na última terça-feira, 24, a lagartense Samantha Farias, 33, acabou falecendo. Ela, que residia em São Paulo, foi infectada pelo novo coronavírus (Covid-19) e acabou não resistindo.

Samantha era casada e mãe de duas filhas. A informação foi confirmada por sua prima, a radialista da Serigy FM, Hellen Souza, em suas redes sociais. Ela acrescentou ainda que, com isso, Samantha se torna a primeira pessoa, natural de Lagarto, vítima da doença.

Ao todo, o país já registra 2.271 casos do novo coronavírus e 47 mortes, sendo 40 delas no estado de São Paulo. Além disso, o estado também registra 810 casos dentre o número total do país.