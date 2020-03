Em uma reunião de urgência realizada na manhã da última terça-feira, 24, entre a Prefeitura de Lagarto, diretores regionais e gerentes de todas as agências bancárias do município, definiu-se pela necessidade de uma maior conscientização da população no acesso aos bancos.

O Procurador do Município de Lagarto, Rodrigo Macedo, foi informado pelos bancos que, por normativa interna em decorrência do coronavírus, tiveram o seu quadro presencial de funcionários reduzidos em cerca de 70%, o que tem limitado os atendimentos internos que podem ser realizados pelas agências no Município de Lagarto.

Em caráter excepcional, os poucos serviços que ainda estão disponíveis em atendimentos de prioridade são saques de INSS, FGTS, PIS ou de seguro desemprego para os clientes que não possuem cartão, e troca de senha de cartão.

Na área destinada ao caixa rápido os serviços seguem normalmente, não havendo qualquer restrição.

De acordo com o site da federação dos Bancos do Estado da Bahia e Sergipe o Comando Nacional do Bancários se reuniu com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), por videoconferência, para tratar sobre as atividades da categoria nos estabelecimentos bancários e as medidas a serem tomadas diante da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

O Comando expôs sua preocupação com os bancários, principalmente pelo fato de as agências bancárias permanecerem lotadas e o coronavírus cada vez mais se proliferando.

Além disso, denunciou várias situações de risco dentro das agências. Para isso, o Comando propôs algumas medidas, entre elas o fechamento das agências bancárias e demais unidades para atendimento ao público e agendamento para casos de atendimento presencial em caso de extrema necessidade.

Ainda de acordo com Rodrigo Macedo, os bancos estão evitando o fechamento iminente, porém os servidores designados para controlar o acesso estão temerosos com sua própria integridade física, pois lamentam que muitos cidadãos não estão respeitando as medidas de segurança e estão promovendo aglomerações pontuais, tanto nas portas quanto na área dos terminais de atendimento.

“Para que evitemos o fechamento, fato que prejudicaria a economia local, pedimos a compreensão da população de Lagarto que evite a aglomeração tanto em agências bancárias quanto lotéricas, optando por um horário alternativo, seja aposentado, cliente ou trabalhador já que muitas empresas encontram-se com suas atividades suspensas não impede que você faça seu próprio horário para esta finalidade” rogou o secretário de Ordem Pública e Defesa da Cidadania Cel. Jackson Nascimento.