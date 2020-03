O Instituto Federal de Sergipe (IFS) está produzindo máscaras protetoras para os profissionais de saúde, devido ao aumento da demanda por equipamentos de proteção individual ter aumentado bastantes nos hospitais de todo o estado, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

No campus de Lagarto, a produção está sendo liderada pela professora Stephanie Kamarry Alves de Souza, e está sendo feita em impressoras 3D para serem doadas aos hospitais e unidades de saúde de Sergipe, tendo como foco principal o Hospital Universitário de Lagarto (HUL).

Os protetores de acetato são diferentes das máscaras convencionais, já que protegem todo o rosto de gotículas e respingos durante o atendimento. Outro ponto positivo, é que elas estão sendo produzidas com plástico de Poliácido Láctico (PLA) que é feito a base de milho e tem a vantagem de ser biodegradável.

Cada impressora imprime duas máscaras por vez e o tempo para que cada protetor fique pronto é de cerca de 2 horas. A produção segue um processo definido e detalhado e tudo tem que ser higienizado, além de seguir um padrão definido de tamanho da máscara e até dos elásticos.

Para os interessados em contribuir com a produção, basta entrar em contato através do telefone: (79) 99119-1928 – Prof.ª Kammarry das 7h às 13h. Para quem prefere fazer a própria impressão em casa, o IFS disponibiliza o arquivo com as configurações da máscara para que cada um que possui uma impressora 3D possa entrar nessa rede de solidariedade. Além disso, o IFS está aberto para receber voluntários e a única exigência é que tenham noções básicas de informática.