O Governo de Sergipe informou que, na próxima terça-feira, 31, dará início ao calendário de pagamento dos servidores estaduais. Desta vez, segundo o comunicado, o pagamento será concluído em duas rodadas e – devido a uma decisão judicial – os vencimentos estarão disponíveis para saque a partir das 13h.

Na primeira, prevista para o dia 31, recebem os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil (três mil reais); bem como os servidores efetivos do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese, e servidores da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), incluindo magistério e administrativos, lotados em escola.

Já na segunda rodada de pagamento ocorrerá no dia 09 de abril, quando o Governo dará continuidade ao pagamento da folha e a 3ª parcela do 13 º Salário de 2019, quando recebem os demais servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3 mil (três mil reais), bem como todos os servidores comissionados sem vínculo.