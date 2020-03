Nesta quarta-feira, 25, a Prefeitura Municipal de Lagarto anunciou o cancelamento os festejos juninos deste ano. A medida ocorreu depois que a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) divulgou uma nota pública, na qual 31 prefeitos confirmaram o cancelamento de festas juninas em seus respectivos municípios.

Da região, somente assinaram o documento Duílio Siqueira (Salgado) e Iggor Oliveira (Poço Verde). Além disso, também está cancelado o tradicional São João de Areia Branca, Estância, Itaporanga, Capela e Itabaiana.

Segundo a FAMES, o cancelamento dos festejos se deve aos impactos financeiros causados nas contas do Municípios, devido as medidas adotadas para conter a propagação do novo Coronavírus (COVID-19), e que a ação visa concentrar os esforços no combate à pandemia.

Aliado a este fator, os prefeitos alegam que mesmo com o anúncio de compensação do FPM feita pelo Governo Federal, os municípios sofrerão com penalizações nos repasses das demais transferências constitucionais que compõem parcela significativa da fonte de receita municipal.

Assinaram a nota os prefeitos dos municípios de Ilha das Flores, Areia Branca, Muribeca, Frei Paulo, Estância, Itaporanga D’Ajuda, Itabaiana, Capela, Malhador, Campo do Brito, Indiaroba, Poço Verde, Divina Pastora, Pirambu, Telha, Pacatuba, Pedra Mole, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Rosa de Lima, São Miguel do Aleixo, Salgado, Maruim, Poço Redondo, Japaratuba, Canindé de São Francisco, Ribeirópolis, Itabi, Cedro de São João, Brejo Grande, Siriri, e Santo Amaro das Brotas.

Outros cancelamentos

Além dos prefeitos, o governador Belivaldo Chagas (PSD) já informou que não realizará nenhum evento festivo no estado de Sergipe até o dia 30 de maio. Já em Lagarto, a Prefeitura Municipal anunciou apenas o cancelamento dos festejos alusivos ao aniversário da cidade, previsto para o mês de abril.