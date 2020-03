Na última quarta-feira, 25, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão em flagrante de um cidadão por embriaguez ao volante. O caso ocorreu no centro da cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o cidadão foi flagrado visivelmente alcoolizando, trafegando pela contramão e quase colidindo com a viatura policial. “Após perseguição foi interceptado e submetido ao teste do etilômetro, sendo ratificada sua embriaguez”, completou.

O cidadão foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.