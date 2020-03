Depois de diversas federações, juntamente com a CBF, suspenderem os campeonatos estaduais e nacionais por tempo indeterminado, em razão da pandemia do novo coronavírus (civid-19), muitos clubes que dependiam basicamente da renda nas bilheterias tiveram sua saúde financeira afetada.

E com as equipes sergipanas não foi diferente. O Gipão, por exemplo, adotou medidas drásticas e rescindiu o contrato com todos os atletas do elenco profissional, justamente por conta das questões financeiras. Inicialmente, no entanto, a equipe não pretende desistir do campeonato estadual que já está em seu quadrangular final.

Seu rival, o Confiança, está em uma situação um pouco mais confortável porque tinha um calendário planejado até o final do ano, pois, além do Campeonato Sergipano, disputa a Copa do Nordeste e a série B do Campeonato Brasileiro.

O azulino prorrogou a data de retorno aos treinamentos de seus atletas para o dia 30 deste mês. Entretanto, entendendo que as medidas restritivas de circulação devem durar por mais tempo, os dirigentes já começam a trabalhar com outras alternativas.

Em vídeo-conferência realizada na última semana a Comissão formada por clubes das séries A, B, C e D do Brasileirão negociam com a Federação de Atletas um período de férias coletivas e redução salarial de 25%. A proposta também inclui uma folga de 10 dias para os atletas no final da temporada.

Já o Itabaiana espera por uma posição da Federação Sergipana de Futebol (FSF). No momento, todas as atividades do Tricolor da Serra estão suspensas e a maior parte dos atletas profissionais têm vínculo com o clube até abril.

Assim como o Itabaiana, o Freipaulistano espera pela decisão das autoridades máximas do futebol para tomar uma posição sobre seus atletas.

