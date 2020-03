Na tarde desta quinta-feira, 26, um homem identificado por Djalma de Jesus Nascimento, de 29 anos, vulgo “Ligeirinho”, foi assassinado na estrada de acesso ao Assentamento Maria Bonita, na zona rural de Simão Dias.

Segundo informações, a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo e acabou indo a óbito no local. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.

Já o crime permanece em investigação. No entanto, existe a suspeita do crime ter sido um acerto de contas. Uma vez que informações apontam que a vítima teria se envolvido em uma confusão, no último final de semana, em Poço Verde.