Na tarde desta quinta-feira, 26, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um ex-presidiário, apontado como autor de um latrocínio ocorrido no último dia 17 em Umbaúba, no bairro Novo Horizonte, em Lagarto.

A prisão ocorreu após o início de uma operação conjunta entre o 7ºBPM e o setor de inteligência da Polícia Militar de Sergipe, que visavam prender o autor do latrocínio. No entanto, a ação culminou com a prisão de um suspeito de tráfico de drogas.

É que ele estava na residência quando os policiais chegaram para efetuar a prisão do indivíduo apontado como autor de um latrocínio em Umbaúba. Com isso, o suspeito de tráfico de drogas também responderá por acolher um foragido em sua residência.

“A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Lagarto para as providências legais e a delegacia de Umbaúba já foi comunicada da prisão”, informou o 7ºBPM.