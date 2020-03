“Em decorrência a esta determinação os mercados passarão a funcionar somente na terça, quinta, sábado e domingo”, informou a prefeitura que também limitou a feira ao comércio de produtos de natureza alimentícia, desde que sejam respeitadas a distância mínima de dois metros entre as pessoas.

Como mais uma de suas medidas preventivas a propagação do novo Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, decidiu suspender temporariamente a realização da feira-livre da segunda-feira. A medida já está em vigor e será válida até o dia 07 de abril, podendo ser prorrogada.

Todavia, a Feira de animais, situada no Parque de Exposição Nicolau Almeida de Menezes; Feira das Trocas, situada em frente ao Ribeirão; e a Feira de Vendas de Carros e Motos, situada em frente ao Estádio Paulo Barreto; seguem terminantemente proibidas como informado anteriormente.

Feira dos povoados Colônia Treze, Jenipapo e Brasília

As feiras destas três comunidades seguem normalmente no domingo. Porém, os motoristas de ônibus que fazem o transporte dos feirantes e consumidores estão proibidos de se deslocarem entre os povoados citados e a sede do município, estando sujeito à multa e seus passageiros impedidos de descer dos veículos.