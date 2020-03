Na última segunda-feira, 23, foi iniciada a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, o vírus causador da Gripe. Nesta primeira etapa, o público alvo são os profissionais de saúde e os idosos com mais de 60 anos.

A iniciativa fez cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros adotarem uma estratégia capaz de aliar a imunização e a contenção da propagação do novo Coronavírus (Covid-19). Em Lagarto, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde distribuiu vacinadores pelos postos de saúde e pelas ruas da cidade para evitar aglomerações.

Como resultado, o Município já conseguiu vacinar mais de 50% do seu público alvo. No entanto, assim como em outras cidades, em algumas unidades de saúde de Lagarto já começam a faltar as doses necessárias para dar continuidade ao processo de imunização da população.

Procurado pelo Portal Lagartense, Carlos Carvalho, responsável pelo setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, explicou que a falta das vacinas está sendo sentida em todo o estado. O motivo, segundo ele, foi o método de distribuição adotado pelo Ministério da Saúde.

“Nossas equipes estão dando o seu máximo para suprir a alta demanda, sobretudo por conta do medo causado pelo Coronavírus. Tanto é que em algumas unidades de saúde as doses já acabaram. Já fizemos a solicitação, mas infelizmente isso depende do Ministério da Saúde, que está mandando as doses por cotas, ou seja, aos poucos. Também liguei para a Secretaria de Estado da Saúde, mas eles também não receberam as doses”, relatou.

Questionado sobre a previsão para a chegada de mais doses em Lagarto, Carlos afirmou não ter qualquer previsão e que, por isso, as equipes de saúde designadas para a Campanha de Vacinação contra a Influenza já começaram a reprogramar as suas atividades para os próximos dias. O objetivo é garantir a vacina ao público alvo logo após a chegada das doses.

Falta da vacina é sentida em outros municípios

Além de Lagarto, a falta das doses já sentida em diversos outros municípios sergipanos. Um deles é o município de Campo do Brito, situado no agreste sergipano. Lá, a Prefeitura Municipal informou a população por meio de um anúncio em carro de som. E assim como em Lagarto, lá a orientação é para que até que a situação se normalize, a população mantenha a calma e permaneça em casa.