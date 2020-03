A Prefeitura Municipal de Tobias Barreto suspendeu temporariamente convocação de candidatos pré-classificados para o concurso público do Município que optaram pelas quotas raciais.

A informação foi divulgada na última quinta-feira, 26, e a suspensão acontece em consonância com todas as medidas de controle e prevenção voltadas para a pandemia do novo coronavírus.

Ainda de acordo com a Prefeitura, por conta das medidas restritivas quem têm atingido toda a população, sequer houve a possibilidade dos profissionais da Seprod promoverem a capacitação dos agentes participantes da Comissão Especial de Verificação da Autodeclaração (Ceva).

Além disso, alguns candidatos cotistas residem em municípios onde há casos confirmados de contágio pelo Covid-19. Por isso, assim que possível, o Município fará nova convocação.

Acesse na íntegra o comunicado no Link