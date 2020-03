Observando que ainda há um elevado número de pessoas circulando na cidade, a Semop montou uma força tarefa, com profissionais da saúde (equipe do Nasf) e colaboradores de demais secretarias para fiscalizar os pontos com mais índices de aglomerações de pessoas e orientar esse público.

Segundo Coronel Jackson que é o Secretário da pasta, a partir de hoje, as equipes estarão nas ruas do município, levando orientações acerca da necessidade do isolamento social na luta contra o coronavírus no município.

“A Prefeita Hilda, sensível a esse momento delicado que estamos vivendo, solicitou medidas para combater principalmente as filas nas agências bancárias, casas lotéricas, supermercados e feiras livres e que estão sendo alvo de várias denúncias tanto para a Semop quanto para a polícia militar. Então, decidimos ampliar as ações de orientação, para que a população entenda a necessidade de permanecer em casa e sair apenas em caso de extrema necessidade, mantendo sempre as recomendações de distanciamento e higiene,” destacou o secretário.