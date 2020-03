Policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Delegacia de Boquim apreenderam um simulacro de arma de fogo utilizado na prática de roubos na cidade. Um dos suspeitos foi identificado. A ação policial ocorreu após uma investida criminosa no conjunto São José, naquela cidade.

De acordo com as investigações, dois homens praticaram um roubo na cidade por voltas das 21h. Na ação, eles renderam as vítimas na porta de casa e levaram objetos pessoais e celulares. Diante das informações, as equipes iniciaram as buscas e identificaram um dos suspeitos.

Durante diligências, Eduardo dos Santos, conhecido como “Dudu”, foi encontrado, mas conseguiu fugir da abordagem policial. Mas, deixou para trás um simulacro de arma de fogo. As investigações seguem para localizá-lo e identificar o outro envolvido na ação criminosa. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).