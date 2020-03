Na tarde da última sexta-feira, 27, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), concedeu uma entrevista ao radialista Waldson Diníz, durante o programa Fala Povo, apresentado na Eldorado FM. Na oportunidade, a gestora falou das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19) e fez um apelo tanto à sociedade quanto aos seus opositores.

A sociedade lagartense, Hilda Ribeiro pediu mais cuidado e paciência neste período de quarentena. “Muita gente diz que esse vírus nunca vai chegar em Lagarto. Graças a Deus e a Nossa Senhora da Piedade, não temos nenhum caso confirmado. Mas não podemos brincar com isso. Eu vi, num noticiário, que de uma noite para o dia, 100 pessoas morreram em uma cidade dos Estados Unidos.

[…] Quero dizer as pessoas que isso é uma fase que gente sabe vai passar. Então, por favor, vamos ficar mais dentro de casa, esperando essa fase passar para que todos possam se salvar e salvar o mundo inteiro. Para os idosos e aquelas pessoas com doenças sistêmicas, cuidem-se e cuidem das nossas crianças que muitas das vezes não apresentam os sintomas. O pico da pandemia é entre esta semana e a outra, então vamos se cuidar para não perdermos mais pessoas em nosso país”, apelou a prefeita.

Ainda na entrevista, Hilda foi questionada sobre o momento político, tendo em vista o ano eleitoral e os embates com seus opositores. Em resposta, ela aproveitou para lamentar a disseminação de notícias falsas. “O mais importante hoje é salvar vidas. Não é momento de fazer política, de inventar fake news ou denegrir as pessoas. Pelo contrário, vamos ter fé em Deus, porque temos muitas pessoas perdendo seus entes queridos. Então eu peço para que parem de divulgar certas coisas. Vamos ter cautela quando forem publicar informações”, afirmou.

Por fim, a prefeita pediu a união da classe política lagartense para enfrentar o Covid-19. “Peguem seus sites e mostrem as medidas preventivas. Juntem pessoas que possam ajudar a vencer esta situação. Vamos ajudar as pessoas que estão enfrentando essas doenças, porque eu acho que esses sites podem ajudar a vencer esta situação ao invés de sair disseminando fake News, porque eu trabalho com muita honestidade”, encerrou.