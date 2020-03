Diante da pandemia do novo Coronavírus, muitas autoridades mundo afora têm adotado medidas enérgicas e orientado à população a permanecerem em suas residências. A ideia é conter a propagação do vírus, que tem um alto poder de contaminação até mesmo nos indivíduos que não apresentam os seus sintomas.

No Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda que a população evite sair de casa, evite aglomerações, fortaleça os hábitos de higiene e mantenham-se em isolamento. Como resultado, os governos estaduais e municipais anunciaram uma série de medidas restritivas à circulação de pessoas a fim promover a quarentena e conter a propagação do COVID-19.

Cabe destacar que o posicionamento dos Estados e Municípios está alinhado a recomendação do Ministério da Saúde que visa promover o Isolamento Horizontal, onde são adotadas medidas mais abrangentes de distanciamento social. Em alguns casos algumas multas chegam a ser aplicadas. Para o MS, a medida visa amenizar a curva de pico da doença no país e evitar o colapso do sistema de saúde.

Do outro lado está o Presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), que tem buscado diminuir a gravidade da pandemia. Tanto é que em recente pronunciamento, Bolsonaro recomendou a volta das atividades econômicas, com a reabertura das empresas e indústrias, a fim de preservar a economia brasileira. Para ele, o Brasil não pode parar por conta do vírus, uma vez que isso poderá causar uma crise ainda maior no futuro.

Aliado a este fator, o presidente tem recomendado o isolamento vertical, que na prática seria o isolamento de idosos e pessoas com doenças como: moléstias respiratórias, diabetes ou câncer, que são os grupos de risco da COVID-19. A medida foi adotada inicialmente no Reino Unido, mas logo foi alterada devido ao aumento de mortos pelo novo vírus.

Diante desse embate, no seio social, as discussões tiveram início. Tanto é que em Lagarto já tem pré-candidato a vereador convocando as pessoas para irem às ruas em prol do retorno das atividades econômicas. Por isso, o Portal Lagartense quer saber a opinião dos seus leitores sobre este assunto. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira, 30.

