Na última sexta-feira, 28, ocorreram algumas convocações em Lagarto e em Aracaju chamando as pessoas para participarem de atos em prol da retomada das atividades econômicas no país. A medida fez coro ao discurso do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), que busca amenizar os efeitos da pandemia do Covid-19 e manter a saúde da economia brasileira.

No caso de Lagarto, houve um chamado de um membro do partido para um ato no município. No entanto, o presidente do Diretório Municipal do PSL, Kércio Pinto, emitiu uma nota informando que ninguém está autorizado a falar em nome do partido e que tanto os correligionários como a população em geral devem cumprir a quarentena recomendada pelo Ministério da Saúde.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSL

O Diretório Municipal do PSL, do qual sou o presidente, vem de público esclarecer que ninguém está autorizado em falar em nome do Partido no Município de Lagarto, portanto repudia quem queira utilizar, indevidamente, a sigla do PSL para convocar passeata ou carreata com o fito de ir de encontro às determinações do poder público.

Somente o Diretório Municipal, após deliberação plenária, poderá convocar apenas seus filiados para participarem de eventos, desde que não entrem em conflito com as normas legais. Assim, esclarece a todos os seus filiados e a população em geral que devemos cumprir a quarentena proposta pelo Ministério da Saúde, com vista a preservar o nosso maior bem – A VIDA.

Ass. KERCIO SILVA PINTO , Presidente do Diretório Municipal do PSL.