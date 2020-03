Na noite do último sábado, 28, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a apreensão de um adolescente menor de idade, de iniciais M.V.J.S, pelo ato infracional análogo a tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu no povoado Jenipapo, na zona rural do município.

De acordo com o 7ºBPM, sua prisão ocorreu enquanto ele estava em um veículo Fiat Uno Vivace, de placa policial NYJ-7062, do município baiano de Mata do São João, acompanhado de outros dois comparsas.

Na ocasião, ao perceberam a presença da polícia, o grupo tentou fugir, mas acabaram perdendo o controle do veículo, adentrando em uma área de matagal, onde chocaram-se com uma cerca e acabaram capotando o veículo.

Com isso, os dois integrantes conseguiram fugir do cerco policial, enquanto o menor foi apreendido com mais dois revólveres com 16 munições. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.

Cabe destacar que a apreensão do menor foi realizada 15 dias depois do chefe do tráfico de drogas no povoado Jenipapo é um comparsa serem preso por policiais do 7ºBPM.