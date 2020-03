Culto de Louvor e Adoração (Online) – Igreja Batista Betel Lagarto – Pr. Gilson Oliveira

Consultor de TI freelancer, professor no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-SE) e servidor público municipal. Graduado em Informática Licenciatura Plena pela Universidade Tiradentes (2013), especialista em Informática e Comunicação na Educação (2017 - UCAM) e Educação Empreendedora (2017 - PUC/RIO), tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase na educação, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento web, segurança da informação, suporte e manutenção de hardware e design. Atuando também em organizações e entidades sem fins lucrativos, sendo o presidente da Associação Sócio-Cultural Jovem Interativo (2011-2015), secretário da Associação Produtiva e Comunitária dos Evangélicos de Lagarto, delegado do Centro de Defesa dos Direitos Humanos do Brasil (CDDHBRASIL), diretor do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Sergipe (SINATRAN/SE), reeleito em 2019, discente de Direito (Uniages) e Jornalista (DRT-1570/SE).