Num gesto social de reconhecimento, uma franquia sediada em Lagarto distribuiu chocolates para profissionais assistenciais do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) nesse final de semana.

“Diante da situação difícil que estamos passando, com essa pandemia do COVID-19, nós da Cacau Show nos sensibilizamos com esses profissionais que estão à frente desse processo no cuidado das pessoas”, ressaltou Weydson Santana Fraga, que representa a empresa. “E aí decidimos proporcionar esse momento”, disse.

“Desejo muita força, proteção e luz a todos eles e estamos agradecidos pela atuação”, comentou ainda o empresário, chamando a atenção para a importância da permanência das pessoas em suas residências. “Faça sua parte, a situação é temporária e já a gente vai poder se abraçar de novo”, disse.

“Nada melhor que receber um chocolate para alegrar a equipe assistencial”, observou Vanessa Brito de Pinho, responsável pela unidade de Pronto Atendimento do hospital. ”Um ato que nos deixa mais encorajados neste momento de muito trabalho”, ressaltou.

“Gestos de carinho, por mais simples que sejam, transformam nossos dias, nossa rotina”, comentou por sua vez Larissa Santana, do setor Administrativo do HUL. “Foi um gesto bonito, provocou sorrisos e isso nos renova”, disse.