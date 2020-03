No último sábado, 28, José Romero Alves Lopes, de 39 anos, conhecido como Mero, foi morto por disparos de arma de fogo, enquanto circulava com sua motocicleta no povoado Roma, na zona rural de Tobias Barreto.

Segundo informações, ele foi surpreendido com o disparo, mas a sua motocicleta e seus pertences não foram tomados. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Diante disso, o caso segue investigado pela Polícia Civil e quem tiver alguma informação poderá colaborar por meio de uma denúncia via 181. As autoridades garantem o sigilo.

Este foi o primeiro homicídio registrado em Tobias Barreto, após um ano e um mês do último caso registrado no município.