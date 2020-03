Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Câmara Municipal de Vereadores de Laranjeiras decidiu suspender a aplicação da prova objetiva, prevista para ocorrer no próximo dia 05 de abril.

De acordo com a assessoria de comunicação daquela casa, a suspensão atende as recomendações das autoridades sanitárias e dos próprios governos, que proíbem a aglomeração de pessoas e assim garantir a saúde pública e minimizar os impactos da Covid-19.

Com a medida, os inscritos no concurso público deverão aguardar um novo comunicado da Câmara Municipal de Laranjeiras, que deve anunciar em breve uma nova data para a realização do concurso. O certame dispõe de nove vagas em cargos de nível superior, médio e fundamental. Já os salários chegam a R$ 1.500,00.