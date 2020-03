No último domingo, 29, mais um cidadão foi conduzido por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), em Lagarto. O motivo: perturbação do sossego e descumprimento do decreto governamental que proíbe eventos e aglomerações.

Segundo o 7ºBPM, o cidadão foi flagrado promovendo um encontro com amigos, onde estava sendo utilizada uma “aparelhagem sonora em volume exacerbado, perturbando o sossego alheio”.

Diante disso, o cidadão foi encaminhado ao Quartel General do 7ºBPM, onde foi lavrado o Termo de Ocorrência Circunstanciado e a apreensão da aparelhagem sonora.