Mesmo depois de uma tensa reunião como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), segue a sua campanha pela volta das atividades econômicas em território nacional. Para o gestor, basta ficar de quarentena os cidadãos que integram o grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19).

Diante disso, no último final de semana, Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada e visitou Sobradinho e Taguatinga, três regiões situadas fora do Plano Piloto de Brasília-DF. Na ocasião, Bolsonaro foi filmado conversando com comerciantes, indo a supermercados e defendendo a reabertura dos postos de trabalho no país.

Após o ato, o presidente postou três vídeos. No entanto, o Twitter apagou os dois deles, afirmando que os mesmos violavam as regras da mencionada rede social. Procurado, o Twitter emitiu a seguinte nota:

“O Twitter anunciou recentemente em todo o mundo a expansão de suas regras para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir COVID-19. O detalhamento da ampliação da nossa abordagem está disponível neste post em nosso blog.”

Apesar da censura ao presidente, Bolsonaro conseguiu manter em sua conta um vídeo da visita realizada a Ceilândia. O Palácio do Planalto não comentou sobre o assunto.