Com o objetivo de prevenir a chegada do novo coronavírus (Covid-19) em Lagarto, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o acolhimento de passageiros que regressaram de uma colheita de maçãs no Rio Grande do Sul.

Segundo o Município, o acolhimento foi realizado pela equipe da Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, no povoado Colônia Treze. Na oportunidade, os passageiros foram orientados a permanecerem em quarentena em suas residências, adotando boas práticas de prevenção ao Covid-19.

“O acolhimento, maneira de receber ou ser recebido, não tem local ou hora certa para acontecer. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde”, ressaltou a Prefeitura de Lagarto.