Diante do isolamento social promovido pelos governos a afim de conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Com isso, a vida dentro das residências se intensificou, sobretudo nas viagens ao sofá e à geladeira. Mas será que apesar da quarentena, dá pra manter uma alimentação saudável? Segundo o nutricionista Marcel Monteiro, sim.

Em entrevista ao Portal Lagartense, ele afirmou que, neste período de isolamento, embora a tendencia seja procurar a procurar a geladeira para se alimentar, a sugestão é evitar a compra de produtos não saudáveis (doces, salgadinhos, refrigerantes e afins). “Se não tiver disponível, mais fácil de não consumir”, observa.

Neste sentido, Marcel Monteiro destacou que as frutas e verduras devem estar presentes na alimentação. “Para evitar sair muito de casa, prefira comprá-las ‘verdes’, pois têm maior durabilidade. Caso tenha pressa em consumir, você pode enrolar as frutas em uma bolsa ou em um jornal para aumentar a velocidade de amadurecimento, mas lembre-se de higienizar antes de comer”, orienta.

“Para deixar a rotina mais prática, congele verduras e legumes, como batata, brócolis, beterraba ou até mesmo frango e boi. Separar porções de cada coisa costuma facilitar no processo. Também não se esqueça da hidratação. Por isso, sempre que possível, beba um copo de água para manter o corpo hidratado e funcionando corretamente”, completa.

Higiene é fundamental

Em tempos de Covid-19, Marcel ressaltou a importância de higienizar bem os alimentos todos os produtos comprados para sua alimentação. “Assim que chegar em casa, após as compras, higienize tanto os produtos in-natura como também os enlatados e envasados. É hábito de muitas pessoas tocar nos alimentos no momento da compra. Tal fato pode contaminar os produtos e fazer com que os mesmos sejam um “meio de contágio””, salienta.

Sendo assim, os produtos in-natura devem ser higienizados com uma escovinha e água corrente, sendo deixados – posteriormente – em uma vasilha com água misturada a uma colher de sopa de água sanitária para cada litro colocado no recipiente.”Os envasados podem ser higienizados com uma esponja e detergente”, completa.

É tempo de inovar e de experimentar

Com a ociosidade gerada quarentena, Marcel afirmou que as pessoas devem “se organizar, seguir o que foi planejado, testar novas receitas e modificar o paladar, tudo dentro das orientações que foram passadas previamente”. E para quem quer fortalecer a imunidade, a recomendação é investir em alimentos com as vitaminas C (laranja, limão, acerola, goiaba, kiwi), E (amendoim, castanhas e nozes) e Zinco (gema de ovo, peixes, oleaginosas).

Todos esses fatores, entretanto, devem estar aliados a prática de exercícios físicos, os quais têm sido registrados por muitos internautas nas redes sociais. “A prática de atividade física é importante em qualquer momento. Algumas pessoas podem se sentir estimuladas em ver outras fazendo e postando. Efeito em cadeia. Mas é muito importante a orientação de um profissional de educação física, para evitar lesões e sugerir treinos específicos para seu objetivo. A alimentação somada a atividade física tende a trazer bons resultados a saúde e, consequentemente, a estética se for o caso”, encerra o nutricionista.