Na última semana, o país envolveu-se num grande debate travado pelos integrantes do governo federal, governadores e prefeitos. É que enquanto o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defende a volta das atividades econômicas e a promoção do isolamento vertical, o Ministério da Saúde, governadores e prefeitos recomendam o isolamento total dos cidadãos, a fim de conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Diante disso, no último sábado, 28, o Portal Lagartense lançou uma enquete para saber o que os internautas pensavam a respeito deste assunto. Nela fizemos as seguintes perguntas: 1) Você concorda mais com as medidas restritivas adotadas pelos governadores e prefeitos ou com aquelas recomendadas pelo governo federal, que defende a volta das atividades econômicas? 2) Você é a favor da quarentena ou da volta ao trabalho? 3) Neste momento, o que mais te preocupa: O coronavírus ou a economia pós-quarentena? 4) Você teme que o desemprego possa aumentar?

Aliada a essas perguntas, indagamos os internautas sobre a avaliação deles sobre a postura e as medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, o governador Belivaldo Chagas e a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro. O resultado foi colhido 24h depois. Com ele, pudemos constatar o apoio massivo à manutenção da quarentena total, das medidas tomadas pelo Ministério da Saúde, governadores e prefeitos, além de uma grande rejeição a postura do presidente Jair Bolsonaro sobre este assunto.

Confira os resultados:

1) Você concorda mais com as medidas restritivas adotadas pelos governadores e prefeitos ou com aquelas recomendadas pelo governo federal, que defende a volta das atividades econômicas?

2) Você é a favor da quarentena ou da volta ao trabalho?

3) Neste momento, o que mais te preocupa: O coronavírus ou a economia pós-quarentena?

4) Você teme que o desemprego possa aumentar?

5) Como você avalia a postura/medida do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus?

6) Como você avalia a postura/medida do governador Belivaldo Chagas diante da pandemia do novo coronavírus?

7) Como você avalia a postura/medida da prefeita Hilda Ribeiro diante da pandemia do novo coronavírus?

A enquete não tem validade jurídica e nem científica e seu objetivo foi apenas sondar o pensamento dos internautas a respeito das medidas governamentais referentes ao novo coronavírus no Brasil, em Sergipe e em Lagarto. Os dados foram colhidos entre os dias 28 e 29 de março de 2020.