Em uma entrevista concedida para a Rádio Jornal, o presidente da Federação Sergipana de Futebol (FSF), Milton Dantas, garantiu que o Campeonato Sergipano voltará a ser disputado logo após a pandemia que assola boa parte do mundo, inclusive o Brasil.

Segundo Dantas, o estadual voltará nem que seja em “agosto, setembro ou dezembro”. Em relação ao Sergipe, um dos classificados para o quadrangular final da competição, o presidente da FSF afirma que alguns artigo do regulamento serão revistos, inclusive a data limite de contratação que será ampliada.

Para o presidente da FSF, esse é um momento em que é preciso manter a tranquilidade e no qual todos, inclusive os torcedores, devem colaborar.

“Ninguém tem culpa do que está acontecendo. É um fato que ocorre em todo mundo e que nós temos que ter calma nesse momento para poder combater esse vírus, para que esse vírus não venha se alastrar e já já voltaremos às normalidades”, finalizou.

Até a paralisação do quadrangular final do Campeonato Sergipano, o Confiança liderava com três pontos, seguido pelo Sergipe e Freipaulistano com um ponto e o Itabaiana aparecia na quarta posição sem pontos somados.