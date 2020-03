Diversas ocorrências foram registradas pelo 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) no último final de semana, em Lagarto. Entre elas, destacam-se as conduções de diversos comerciantes para a delegacia por descumprirem o decreto governamental relacionado a quarentena devido ao COVID-19. Por isso, eles terão que responder criminalmente por suas ações.

Além disso, foram registradas as prisões de três assaltantes e de uma pessoa responsável por praticar crime de latrocínio na cidade de Umbaúba e que tentou se esconder em Lagarto.

O suspeito foi preso pelas equipes de inteligência da Polícia Militar e do comando da unidade. O 7° BPM destaca também que, durante as ações do final de semana, três armas de fogo foram apreendidas, causando prejuízo aos criminosos de Lagarto.