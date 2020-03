O show da cantora e compositora, Ana Carolina, que aconteceria no último dia 20, em Aracaju, foi reagendado para 6 de junho, por conta das medidas restritivas dos governos federal e estadual que proíbem aglomerações como forma de combate a pandemia do novo coronavírus.

A apresentação, que acontece às 21h30 no Teatro Tobias Barrteto, faz parte da turnê “Fogueira em Alto Mar”, que surgiu logo após o lançamento do álbum homônimo da cantora com faixas inéditas após seis anos de hiato.

Com direção de Guilherme Leme, a turnê traz a mistura do samba e pop, com a participação de uma banda formada por Thiago Anthony (teclado, programações, violão e pandeiro), Theo Silva (guitarra, violões e pandeiro), Marcos Maia (baixo, violões e pandeiro) e Leo Reis (bateria, pad eletrônico, pandeiro e violões).

Os ingressos podem ser comprados através do site Ingresso Digital. Para quem adquiriu o ingresso, ele será válido para a nova data.

