Recentemente, a bancada sergipana no Congresso Nacional garantiu R$ 57.430.002,00 milhões para que a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju e a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES) apliquem em ações de combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A medida foi resultado do remanejamento de recursos que seriam aplicados na construção da Casa da Mulher.

Procurado pelo Portal Lagartense, o líder da bancada sergipana, o deputado federal Fábio Reis (MDB/SE), afirmou que os recursos foram remanejados da Casa da Mulher graças a uma sugestão da senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE), que destacou que a obra já possuía o terreno, mas este por sua vez ainda não estava escriturado.

“E a escritura era a primeira coisa que o governo ia pedir antes de liberar o recurso”, lembrou o líder da bancada sergipana no Congresso Nacional. Em relação a aplicabilidade dos R$ 57 milhões, Fábio Reis afirmou que ele servirá para o investimento em ações de média e alta complexidade.

“Nós temos o PAB, que é para a manutenção da Atenção Básica; o MAC, que é para ações de média e alta complexidade, como uma cirurgia eletiva, por exemplo. Mas diante da pandemia, o governo abriu uma outra oportunidade, o 28C0, que tem uma abrangência muito maior. Ela permite que o gestor contrate médicos, compre equipamentos e invista em muitas outras ações”, explicou Reis.

Ainda na entrevista, o deputado Fábio Reis afirmou crer que os recursos sejam disponibilizados até a próxima semana. A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe receberá R$ 46.622.311,00, enquanto os R$ 10.807.691,00 serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Aracaju. “O prazo foi finalizado no último dia 26 e ai o governo vai publicar a portaria e fazer a liberação. Acho que, no mais tardar, na próxima semana esse recurso já deve ser liberado”, observou.

“[Por isso] Quero parabenizar os 99% da bancada sergipana, com exceção de um, por eles terem entendido que no momento em que nosso país e o nosso estado mais precisam de ajuda para combater o vírus, a bancada entendeu por bem fazer esse remanejamento para combater o coronavírus. Espero que o Estado saiba aplicar bem esses recursos que, como disse o governador Belivaldo Chagas, serão fundamentais e chegarão em boa hora”, finalizou o deputado federal Fábio Reis.