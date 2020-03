Segundo informações da Prefeitura Municipal de Lagarto, caso a paralisação das aulas se prolongue, o Município estudará a possibilidade de doar uma nova remessa de kits de alimentação as famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

A medida foi anunciada pela prefeita Hilda Ribeiro no site oficial da Prefeitura de Lagarto, após a doação de kits de alimentação na última sexta-feira, 27, em todas as unidades de ensino da cidade e da zona rural, incluindo as creches. O ato foi chancelado pelo Ministério Publico do Estado de Sergipe (MPSE).

Cabe destacar que a decisão de doar os ingredientes da merenda escolar foi tomada em virtude da suspensão das aulas, como medida de prevenção ao Coronavírus, e teve o objetivo de ofertar a alimentação aos alunos do município durante esse período de distanciamento social, recomendado pelas autoridades sanitárias.