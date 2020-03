Como noticiado pelo Portal Lagartense, em muitas unidades de saúde de Lagarto e de todo o estado de Sergipe as doses da vacina contra a Influenza, o vírus causador da gripe, estão em falta o que acaba inviabilizando a execução da Campanha Nacional de Vacinação.

No entanto, esse problema deve acabar nos próximos dias. É que na última segunda-feira, 30, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou a distribuição da terceira cota das vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, serão distribuídas 56 mil doses da vacina contra a gripe para os municípios sergipanos.

De acordo com a SES, a terceira cota corresponde a 90% do público-alvo desta etapa da campanha de vacinação, que são idosos e trabalhadores da saúde. Eles serão vacinados até o dia 15 de abril. Já no dia 16 começa a segunda etapa da campanha, com a imunização de professores, profissionais das forças de segurança e salvação, além de portadores de doenças crônicas.