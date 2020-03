O ex-deputado federal e pré-candidato a prefeito de Lagarto Sérgio Reis (MDB/SE) iniciou, nesta semana, uma campanha nas redes sociais para recolher donativos e assim doá-los para famílias carentes de Lagarto. A ideia é amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) sobre os mais necessitados.

Batizada de Corrente do Bem, a ação surgiu de uma brincadeira iniciada pelo ex-deputado nas redes sociais. “Era uma brincadeira em que a gente mostrava o que estava comendo e ai, como prenda, nós estaríamos doando cestas de alimentos.

Eu, pessoalmente, estou doando 100 cestas para a Paróquia de Santa Teresinha, para que eles escolham as famílias mais necessitadas. Mas outras paróquias como a do povoado Jenipapo, do Loiola, do Alto da Boa Vista, bem como o Centro Espirita também vão receber. Já conseguimos arrecadar 480 cestas, mas quero ver se até o final da campanha, a gente consegue arrecadar 3.000 cestas básicas para beneficiar 3.000 famílias”, contou.

Questionado sobre o modus operandi da ação, Sérgio explicou que está agindo como um motivador e que o interessado deve postar nas suas redes quantas cestas pretende doar e marcar cinco amigos, a fim de incentivá-los a contribuir com a ação. “Eu não quero que me marque. Quero apenas que cada um faça a sua doação para onde bem entender, afinal de contas o nosso objetivo é formar uma corrente do bem, solidária e de amor ao próximo”, observa.

“Esse grupo de amigos que eu marquei, cada um que deu resposta já deu para arrecadar 480 cestas básicas, as quais serão entregues até sábado”, encerrou o ex-deputado federal. Vale ressaltar que iniciativas em prol dos mais carentes já têm sido realizadas em Lagarto neste período de quarentena. O Rotary Club, por exemplo, distribuiu kits de higiene em comunidades carentes da cidade.