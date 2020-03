Finaliza nesta terça-feira, 31 de março, o prazo para o Licenciamento Anual 2020 de veículos com final de placa 1 e 2. O boleto deve ser emitido nos nossos canais de comunicação – site www.detran.se.gov.br e caixas do Banese.

Para imprimir pelo site, é necessário acessar o botão azul de “serviços”, escolher a primeira opção (VEÍCULOS), optar por Licenciamento Anual / IPVA (DUA – para pagamento pelo Banese ou para parcelamento) ou Licenciamento Anual / IPVA (Ficha de compensação – para pagamento em outros bancos).

Após emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA), o valor pode ser pago integral ou parcelado com cartão de crédito através das prestadoras de serviço que devem ser acessadas pelo site do Detran na opção “serviços de veículos” > Pagamento de Documento de Arrecadação com Cartão de Crédito.

Proprietários de veículos com os demais finais de placa devem acompanhar a tabela, disponível no site do Detran/SE, para realizar a impressão do DUA e pagamento no mês correspondente.