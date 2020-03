A Portaria nº 262/2020/GR, publicada na última sexta, 27, prorrogou até o dia 17 de abril a suspensão das atividades acadêmicas presenciais na Universidade Federal de Sergipe (UFS), dentre outras providências que constavam em portaria anterior.

A decisão levou em conta a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do novo coronavírus e está em consonância com o decreto do governo de Sergipe que ampliou até a mesma data a suspensão das aulas em escolas e universidades de todo o estado.

A nova portaria prorroga todos os efeitos da anterior, incluindo o que diz respeito ao funcionamento dos setores e atividades dos servidores e funcionários terceirizados, e mantém suspensas as aulas e atividades curriculares e extracurriculares do Colégio de Aplicação, cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu e lato sensu.

Calendário acadêmico

A portaria preceitua ainda que eventuais ajustes nos calendários acadêmicos serão realizados em conformidade com o replanejamento das unidades ou após o término da situação de emergência de saúde pública.